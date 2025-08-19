INI初のドキュメンタリー映画『INI THE MOVIE「I Need I」』（10月31日より全国の劇場にて公開）のポスタービジュアルが解禁された。 ■様々な想いが込められたポスタービジュアル 映画『INI THE MOVIE「I Need I」』は、デビューから現在まで約4年間のメンバーの歩みを追った作品。 今回解禁されたポスタービジュアルには、5月～6月に開催されたアリーナツアー『2025 I