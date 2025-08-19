“マジックマン”が再び日本へ帰ってくる。ジョアン・モレイラ騎手（４１）＝ブラジル＝が、９月１３〜２８日の期間で短期免許を取得することが１９日、分かった。今年は既に３月２９日から４月２６日の１カ月間を短期免許で騎乗しており、６４戦２３勝。勝率３５・９％、連対率５４・７％、複勝率６８・８％と圧倒的パフォーマンスを披露した。今秋の目玉は期間最終日に行われるスプリンターズＳ（９月２８日・中山、芝１２０