ポスコグループがインドの鉄鋼最大手企業と組んで現地に製鉄所建設を推進するなど海外進出にスピードを出している。ポスコグループは１８日、インドの鉄鋼企業ＪＳＷグループと年間粗鋼生産量６００万トン規模の製鉄所を共同で作ることで合意書を締結したと明らかにした。今回の合意は昨年１０月に両グループがインドに一貫製鉄所を建設することでＭＯＵを結び協力事項を具体化して出てきた。一貫製鉄所は鉄鉱石を溶かし銑鉄を作る