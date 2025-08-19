夏休み中の小学生に伝統工芸に触れてもらおうと、金沢市の児童館で児童たちが友禅流しを体験しました。金沢市馬替の扇台児童館では、地域の伝統文化に触れ、豊かな心を養ってもらおうと、加賀友禅の制作に取り組んでいます。19日は小学1年から6年までの児童16人が、近くを流れる高橋川で友禅の布を川で洗い流す友禅流しを体験し、最後の仕上げに取り掛かりました。子供たちは布をこすって、自分がデザインした柄が浮かび上がってく