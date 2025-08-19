100円寿司チェーン「はま寿司」は、8月20日から「はま寿司 日本旨ねた味めぐり」を全国の647店舗で開催する。「北海道水揚げ 秋鮭」「福井県水揚げ 漬けほたるいか」「野沢菜昆布軍艦」を税込110円で提供する。〈「はま寿司 日本旨ねた味めぐり」ラインアップ〉全商品数量限定、なくなり次第終了。一部商品は販売期間が異なる。いずれも税込価格。◆「北海道水揚げ 秋鮭」一貫110円しっとりとした口当たりと上品なうまみが特徴の秋