20代女性のスカートの中にカメラを向ける盗撮行為をしたとして逮捕･送検された教諭の男性について、検察は不起訴処分としました。8月12日付で不起訴処分となったのは、静岡市清水区に住む教諭の60歳の男性です。男性は、4月、静岡市の食料品販売店で、20代の女性のスカートの中に小型カメラを向け盗撮行為をした疑いで現行犯逮捕されていました。静岡地検は不起訴処分の理由について、「諸般の事情を考慮した」と説明