日本代表MF遠藤航が所属するリヴァプールは、15日にホームで行われたボーンマスとのプレミアリーグ開幕戦に4-2で勝利し、連覇に向けて好スタートを切った。ただ、リヴァプールは、アンフィールドでの試合中に人種差別的な行為があったとして、それを非難しつつ、警察の捜査に協力するとの声明を出していた。この試合で2ゴールを決めたボーンマスのFWアントワーヌ・セメンヨが人種差別的発言を受けたと報告しており、FIFAのジャンニ