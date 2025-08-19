X JAPANのYOSHIKIが19日、X（旧ツイッター）を更新。現在のメンタル状態についてつづった。YOSHIKIは「今、日本でも、アメリカでも、ヨーロッパでも、中東でも、自分の周りで色々なことが起こり過ぎていて、メンタル少しまいっています。自業自得です」と書き出した。そして「でも頑張ります。良いニュース、今週から順次、発表していきます。ファンのみんな、支えてくれてありがとー、感謝しています」と前向きに記した。この投稿