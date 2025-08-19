全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の、8月21日〜27日までの搭乗分の対象路線を発表した。予約期間は8月20日〜26日まで。対象路線と片道あたりの必要マイル数は以下の通り。・6,000マイル東京/羽田〜秋田・庄内・小松・大阪/伊丹線、東京/成田〜名古屋/中部線、大阪/伊丹〜大分・宮崎線、札幌/千歳〜女満別・青森線、福岡〜対馬線、沖縄/