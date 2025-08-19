タレントのはるな愛（53）が19日、TBSラジオ「大島由香里BRAND-NEWMORNING」（月〜木曜前5・00）に出演。大物芸能人との交流を明かした。21年から演歌・歌謡曲歌手としても活動しているはるな。番組では親交のある芸能人として、先輩である歌手の美川憲一、女優の藤原紀香の名前が挙がった。はるなにとって、2人は「知らないことを教えてくれる」存在。藤原のことを“のり姉”と呼んでいるといい、「のり姉からも“この