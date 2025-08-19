この記事は「ランボルギーニ350 GT vs アストンマーティンDB4｜1960年代スーパーGT対決！【前編】」の続きです。【画像】アストンマーティンDB4に続いて、ランボルギーニ350 GTを試す（写真7点）欠点のないGTモデルを目指した当時、DB4に惚れ込んだ多くのファンの中に、ある裕福なイタリア人実業家がいた。その名は、フェルッチオ・ランボルギーニ。フェルッチオがとくに愛したのが、ファストバックルーフとトランクリッドが接する