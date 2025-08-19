TWICEやStray Kidsが所属するJYPエンターテインメントのボーイズグループ・KickFlipが、「SUMMER SONIC 2025」で“次世代ステージ職人”として鮮烈な印象を残した。【写真】KickFlip、シックなカリスマ性で魅了！KickFlipは8月16日に千葉・幕張メッセ、17日に大阪・万博記念公園ステージで開催された「SUMMER SONIC 2025」に出演。今月2日（現地時間）には、アメリカ・イリノイ州シカゴのグラント・パークで行われた世界的音楽フェ