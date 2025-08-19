ハンバート ハンバートの新曲「笑ったり転んだり」が、9月29日より放送開始の連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合）の主題歌に起用される。 （関連：『Slow Live '20 Keep Distance』で再確認した“生音で交歓する美しさ”KIRINJI、ハンバート ハンバート出演の一夜をレポート） 本作は、小泉セツと八雲（ラフカディオ・ハーン）夫妻がモデルの物語。明治時代の松江を舞台に、怪談を