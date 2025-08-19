国内に唯一現存する旧日本海軍の戦闘機「紫電改」の移設費用を調達しようと、愛媛県が実施したふるさと納税型クラウドファンディング（ＣＦ）は１０日、目標の３８００万円を達成した。７月１日から寄付を募り、貴重な戦争遺産を後世に残す取り組みが共感を呼んだ。県は９月５日の受け付け終了に向け、新たな目標を５７００万円に設定し、協力を呼びかける。（辰巳昌宏）当時の航空技術の粋を詰め込み…『紫電改のタカ』漫画にも