「全国高校野球選手権・準々決勝、日大三５−３関東第一」（１９日、甲子園球場）日大三が東西東京対決を制し、２０１８年以来の夏４強を果たした。四回に先頭の四球から３番・本間がこの日チーム初安打となる中前打。１死一、三塁となり、代打・豊泉が左前タイムリーを放って先制した。さらに２死二、三塁と攻め、阿部の中前２点打で今回３点を先取した。その裏に２点を返されたが、五回は１点を追加しなおも２死走者なし