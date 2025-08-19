１９日午前１１時４０分ごろ、大阪府茨木市の阪急茨木市駅前で、ダンプカーとバイクがからむ事故が発生しました。バイクを運転していた人が意識不明の重体とみられます。警察によりますと１９日午前１１時４０分すぎ、大阪府茨木市の双葉町で、ダンプカーを運転していた人から「１０トンダンプとバイクの事故が起きた。バイクを運転していた人が下に巻き込まれていて意識がない」という旨の１１０番通報がありました。この事故で、