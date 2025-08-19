「全国高校野球選手権・準々決勝、日大三５−３関東第一」（１９日、甲子園球場）関東第一は東京勢対決に敗れ、準優勝した昨夏に続く４強入りはならなかった。打線は３点を先制された直後の四回１死二塁、小林の左への適時二塁打などで２点を返した。２−５の五回には、２死二塁で坂本が右前タイムリーを放ち、２点差に迫った。八回には２死満塁と一打同点の好機をつくったが、本塁打が遠かった。先発の坂本は６回７安打