年収700万円、45歳という条件で「憧れのレクサスRX」の購入を検討しているあなたへ。返済負担や維持コストが気になるのは当然です。 本記事では、最新の金融情報をもとに「無理のないローン返済額の目安」や「モデル別の維持費の違い」、「維持費を抑える具体策」まで、リアルな数字と対策でわかりやすく解説します。理性的かつ満足度の高い判断を支える内容ですので、ぜひ参考にしてください。 ローン返