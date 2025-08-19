◆米大リーグロッキーズ４ｘ―３ドジャース（１８日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャースが１８日（日本時間１９日）、敵地でロッキーズにサヨナラ負けを喫し、後半戦初の４連勝はならなかった。３―３の同点で迎えた９回には、１死からＴ・ヘルナンデス外野手が前方のフライに追いつきながらも落球し、二塁打に。直後にバナベルにサヨナラ適時打を打たれ、敗れた。試合後、取材に応じたＴ・ヘルナンデス