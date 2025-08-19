多くの女の子がお迎えを待っている「白馬に乗った王子様」とは、どんな魅力を持った人なのでしょうか。そこで今回は、10代から30代の独身女性326名に聞いたアンケートを参考に「女の子が妄想する『白馬に乗った王子様は、きっとこんな人！』」をご紹介します。【１】女の子のコンプレックスを「むしろ素敵だよ」と受け入れてくれる「それこそ『本物の愛』って感じだし、悩みから解放されて幸せになれそう」（30代女性）というよう