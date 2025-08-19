スイスの時計ブランドスウォッチがアジア系の男性が「つり目」のようなポーズをした広告を掲載し、「アジアの人を差別している」と非難の声があがっています。スウォッチは、アジア系の男性が両手で目じりを引き上げ、「つり目」のようなポーズをした広告を掲載しました。これについて、中国共産党系の国際紙「環球時報」は「一部の欧米諸国のブランドは19世紀にとらわれたままだ」という記事を掲載。「アジアの人を差別した広告が