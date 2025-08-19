20日・21日は大雨が予想されていることから、JR秋田支社は、秋田新幹線、奥羽線、羽越線、五能線に遅れや運休が発生する可能性があるとして最新の情報を確認するよう呼びかけています。JR秋田支社によりますと、20日から21日にかけて大雨が予想されているため、秋田新幹線は秋田駅と盛岡駅の間、奥羽線は秋田駅と横手駅の間、羽越線は秋田駅と山形の酒田駅の間で、20日夕方から21日の昼ごろにかけて、列車の運行に遅れや運休が発生