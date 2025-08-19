声優の岡本信彦が、8月18日（月）に自身のInstagramを更新。歌手でタレントの上田竜也との交流を明かし、ファンを驚かせた。【写真】まさかの対面！上田竜也＆岡本信彦の2ショット■上田竜也もインスタを投稿この日岡本は「まさかご挨拶できるとは思わず驚愕いたしました！お話ししていても素敵な方でした」とコメントを添え、ピースポーズを決める上田と肩を並べた2ショット写真を公開した。この日2人は番組の共演など