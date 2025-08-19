全国屈指の高校サッカーチームがエディオンピースウイング広島を訪れ、平和について学びました。 エディオンピースウイング広島を見学したのは、全国から集まった２９のサッカーチーム約７００人です。 １７日から開催されている高校サッカー大会の一環で、被爆８０年の今年は試合だけでなく平和について学んでもらおうと企画されました。 参加した生徒たちは被爆体験伝承者の話を聞