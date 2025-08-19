仏大使館で取材を受けるマクロン大統領＝１８日、米首都ワシントン/Yves Herman/Pool/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）フランスのマクロン大統領は１８日、米ホワイトハウスで行われたウクライナ情勢をめぐる会談の最も重要な成果は、米国がウクライナに対する「安全の保証」の内容作りに取り組む意欲を示したことだと述べた。マクロン大統領は「数日前、あるいは数週間前にはそれほど明確でなかった重要な点について、いくつか合意に至