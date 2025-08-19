元サッカー日本女子代表でタレントの澤穂希が19日にインスタグラムを更新。今年6月に結婚と出産を発表した元サッカー日本女子代表の鮫島彩の第1子を抱っこする姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】澤穂希、鮫島彩のかわいい第1子を笑顔で抱っこ（3枚）澤が「先日…鮫と鮫のbabyちゃんに娘と会ってきました」と投稿したのは複数のオフショット。写真には、鮫島の隣で彼女の第1子を抱っこする澤や、赤ちゃんを