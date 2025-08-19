ポリスミュージアムの歴史をまとめた特別展が開催されています。東京・中央区のポリスミュージアム（警察博物館）では、64年にわたる博物館の歴史に関するパネルや年表が展示されているほか、警視庁のキャラクター「ピーポくん」とのフォトスポットが設けられています。このイベントは、19日から9月15日まで開かれています。ポリスミュージアムは、地域の再開発事業のため9月16日以降は一時閉鎖され、仮移転する品川区で2026年春に