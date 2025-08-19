ローソン、セブン-イレブン、ファミリーマートのコンビニ3社では、2025年8月19日から25日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。8月19日時点で発表されているキャンペーン対象商品と引換商品をまとめました。種類豊富な飲料が無料にセブンでもらえる商品セブン-イレブン各店では、飲料がもらえます。対象商品は、サントリー「天然水 きりっとヨグ」（590ml）。冷凍ペットも対象で