ÊÆ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³ºß½»¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÌîÂôÄ¾»Ò¡Ê62¡Ë¤¬19Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¹âÅÄÊ¸É×¤Î¥é¥¸¥ª¥Ó¥Ð¥ê¡¼Ãë¥º¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þÈ¾¡Ë¤Ë¥²¥¹¥ÈÀ¸½Ð±é¡£¥«¥Ä¥éÃåÍÑ¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ­¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÆ¬Éô¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤¬µ¢¹ñ»þ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¸µ¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê³À²ÖÀµ¡Ê53¡Ë¤Ï¥«¥Ä¥é¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥ô¥§¥ó¥½¥ó¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ÐÍË¤Î¿Ê¹ÔÃ´Åö¡¢¿¹»°Ãæ¤Î¹õÂô¤«¤º¤³¤«¤é¡Ö¥«¥Ã¥­¡¼¡Ê³À²Ö¡Ë¤ÎÍ£°ì¡¢Ãæ¤ò¸«¤Æ¤ëÊý¤Ç