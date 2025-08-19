メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のタクヤ（草川拓弥）が、19日までに自身のインスタグラムを更新。メンバーのユーキとのLINEを公開した。【写真あり】「二つ返事かっこよ」超特急ユーキ＆タクヤのLINEタクヤは「エビライ3日間ありがとうございました」とつづり、メンバーのリョウガが体調不良のため欠席した『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』Day3（17日開催）前夜に行われたメンバーとのメッセージの