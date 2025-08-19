女子プロゴルフの渡辺彩香（大東建託）がソフトウェア開発などを手掛けるＩＴ関連企業「情報技術開発株式会社」とスポンサー契約を締結したことを１９日、マネジメント会社が発表した。３１歳の渡辺は、７月の大東建託・いい部屋ネットレディスで３年ぶりのツアー通算６勝目を挙げた。今後は同社のロゴが「左つば」に入ったヘッドウェアを着用してツアーに出場する。渡辺は「２０１２年にプロゴルファーとして歩み出してか