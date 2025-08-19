◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１３日▽準々決勝日大三５―３関東第一（１９日・甲子園）夏史上４度目の東西東京対決は、日大三（西東京）が関東第一（東東京）を下し、４強進出を果たした。両校の甲子園での対戦は初めて。これまでの東西東京対決は“東”の全勝。初めて“西”が勝利した。日大三打線が準々決勝でも爆発した。３回戦の高川学園戦では、１０安打９得点。この日も、関東第一のエース左腕・坂本慎太郎