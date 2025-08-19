◆米大リーグロッキーズ４ｘ―３ドジャース（１８日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャースが１８日（日本時間１９日）、敵地でロッキーズにサヨナラ負けを喫し、後半戦初の４連勝はならなかった。先発した山本由伸投手は１７日に誕生日を迎え、２７歳初のマウンドで、７回４安打３失点２四球６奪三振。好投も報われず、ロバーツ監督は「勝つべきでした、特に彼の投球内容を考えれば」と悔しさをにじませた。