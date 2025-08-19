Image: Apple 物理SIM派、ちょっと安心かも？iPhoneって実は国内モデルと米国モデルってちょっと仕様が違っていて、米国モデルにはSIMカードスロットがありません。電子的なeSIMオンリー。一方で国内モデルやアジアなどで販売されるiPhoneには、SIMカードスロットあり。物理SIMカードが利用できるという違いがあります。これ、米国に習ってそのうち物理SIMカード廃止な流れになるかもなぁ…