トランプ大統領はアラスカでプーチン大統領と会談。その後、ホワイトハウスでゼレンスキー大統領、西欧諸国の首脳らと会談を行い、ロシアとウクライナの戦争の終結方法について話し合った。8月19日の「くにまる食堂（文化放送）」では、関西学院大学教授の村尾信尚が、この戦争を止めるにはどうすればいいのか自身の見解を語った。 村尾「トランプ大統領はどちらかと言えば批判されることが多いですが、一方で積極的