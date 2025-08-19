「ポリスミュージアム（警察博物館）」は、警察の仕事や活動内容などを紹介・展示するもので、創設されてから、ことしで64年となります。再開発のため一時閉館することをうけ中央区京橋の「ポリスミュージアム」では、19日から歴史を振り返る特別展が開かれることになり、警視庁の久田総務部長や岡田広報課長らが、テープカットを行いました。特別展では、施設の建て替えや名称変更などを経て、現在に至るまでの成り立ちや役割につ