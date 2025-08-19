8月18日（月）に放送された『あのちゃんねる』では、あのちゃんが家族への思いを語る場面があった。【映像】あのちゃん×平野レミ、再び料理バトル！祖母への想いにスタジオほっこりこの日は、料理愛好家・平野レミをゲストに迎え、「あのちゃんクッキング」の第2弾を放送。前回、自由奔放なあのちゃんに平野が「それ違う！」とたびたび指摘し、まるで“嫁と姑”のような料理バトルが繰り広げられた人気企画だ。進行役のダイアン・