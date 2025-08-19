「全国高校野球選手権・準々決勝、日大三５−３関東第一」（１９日、甲子園球場）九回２死二塁で頭部死球を受けた日大三の松岡が、勝利後の整列に加われなかった。松岡は九回表の攻撃で頭部死球を受け、治療後に遊撃の守備に就いていた。勝利後に本塁付近に戻る際に足元がふらつき、審判にベンチに戻るように促された。場内からは大きな拍手が送られた。九回２死二塁の打席で、フルカウントからの内角球がヘルメットに当た