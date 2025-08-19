【アジア通貨】香港ドルはHIBOR上昇を受けて対ドルでしっかり＝香港ドル 香港ドル建てHIBOR（香港銀行間取引金利）が3営業日連続で上昇。この動きを受けて香港ドルは対ドルで買われ、ドル香港ドルは先週見られた対ドルでのドル高香港ドル安の限度である1ドル＝7.8500香港ドルに近いところから一時7.80割れまでドル安香港ドル高となっている。 USDHKD 7.8021