米株価指数先物時間外取引小安い 東京時間12:47現在 ダウ平均先物SEP 25月限44954.00（-32.00-0.07%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限6462.25（-7.00-0.11%） ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限23764.75（-33.00-0.14%） 米株先物時間外は落ち着いた動きが続き、格下げの影響はこの時間帯になっても目立っていない。