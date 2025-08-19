【モデルプレス＝2025/08/19】グラビアアイドルの鈴木ふみ奈が、女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）に出演することがわかった。8月19日、自身のInstagramを通じて報告した。【写真】朝ドラ出演話題の人気グラドル・鈴木ふみ奈って？◆人気グラドル・鈴木ふみ奈、朝ドラ出演決定鈴木は、普段のグラビアでの姿から雰囲気をガラリと変えたレトロな雰囲気の役衣装姿でのオフ