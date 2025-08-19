Cygamesは、漫画アプリ「サイコミ」にて、8月19日昼12：00より、執着男子×沼らせ陽キャの溺愛BL『あの日から、答えはすべて君になった。』(著・すめしお)の連載を開始する。人とかかわるのが苦手な孤独な高校生・湊(みなと)は、ある日コンビニ店員、宝栄(たからえ)に声を掛けられる。誰とでも仲良くなれて、見た目がチャラついている陽キャの宝栄に、湊は腕の傷を見られてしまい……。『ネノちゃんは××したい!!』『カワイロステ