フリーアナウンサーの神田愛花（45）が19日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。ゲストの人気俳優との親交を明かす場面があった。この日のゲストは俳優の堤真一と中村倫也。この日夏休みの「ハライチ」澤部佑の代理MCを務めた「ずん」飯尾和樹が「中村さん、神田さんともプライベートでお付き合いが」と明かすと、神田は「倫也さんと夫が仲良くさせていただいてて」と夫である「バナナマン」日村