◇第107回全国高校野球選手権第13日準々決勝関東第一 3―5 日大三（2025年8月19日甲子園）昨年準優勝の関東第一（東東京）は夏の甲子園15年ぶりの東西東京対決となった準々決勝で日大三（西東京）に敗れ、2年連続4強入りはならなかった。関東第一は前回の「東京対決」、10年の3回戦で早実に10―6で勝っていた。0―0で迎えた4回、先発の“二刀流左腕”坂本慎太郎（3年）がつかまった。先頭打者に四球を与え、初安打を許