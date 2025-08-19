スウェーデンで開催中の卓球のヨーロッパスマッシュに出場中の張本智和が、スウェーデンのモーレゴードに現地の寿司をごちそうになる様子が中国のSNS上で話題になっている。動画では、モーレゴードが張本と一緒にスウェーデンの街を歩き、同国で最も高い建物「ターニング・トルソ」などを紹介する様子が映っている。また、張本は英語で「海も空も街も、とてもきれいだね」と話し、大会については「誰もがチャンピオンになりたいと