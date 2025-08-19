ドジャースの山本由伸投手（２７）は１８日（日本時間１９日）に敵地デンバーでのロッキーズ戦に先発し、７回を投げ、１被弾を含む４安打３失点、６三振２四球で勝敗は付かず、１１勝目はならなかった。打者２７人に１０３球で、ＭＡＸ９６・１マイル（約１５４・７キロ）をマーク。防御率２・９０。チームは３―４でサヨナラ負けして、連勝は３で止まった。痛恨の１球だった。３―２の７回一死無走者でトーバーへの２球目、真