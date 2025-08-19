ティーケーピーが堅調。ＳＢＩ証券が１８日付で、ＴＫＰの目標株価を２５９０円から２９６０円に増額修正した。投資判断は「買い」を継続する。オフィス回帰の流れを背景に収益性の高い期間貸し案件の受注が好調だと指摘。子会社のノバレーゼとの相乗効果により中期的に増益基調が続くと想定する。同証券はＴＫＰの２７年２月期営業利益予想を１００億円から１１０億円に引き上げた。 （注）タイトル