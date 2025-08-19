ロックバンド「SHAZNA」のIZAMさんが2025年8月14日、自身のインスタグラムを更新し、近影を披露した。「ファンデーションで抑えればよかった」IZAMさんは「鼻がテカリすぎっ 笑」として近影を披露、「ファンデーションで抑えればよかった」とおどけてみせた。インスタグラムに投稿された写真では、デニムのハットをかぶり、ボーダートップスを着用。金髪で丸メガネをかけ、頬に手を添えて微笑む「どアップ」のショットを披露してい