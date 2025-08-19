デジタルプラスが後場急上昇している。正午ごろ、子会社デジタルフィンテックが運営する「デジタルウォレット」を、資金移動業に対応した新たな「デジタルウォレット」として正式に提供を開始したと発表しており、好材料視されている。 資金移動業取得に伴う今回のリリースにより、報酬などの役務提供や中古品買い取り金など対価性のあるものを、地方銀行を含む全銀行やＰａｙＰａｙマネーライト、Ａｍａｚｏｎ