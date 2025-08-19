午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０４６、値下がり銘柄数は５０３、変わらずは６８銘柄だった。業種別では３３業種中２４業種が上昇。値上がり上位に医薬品、不動産、鉄鋼、倉庫・運輸など。値下がりで目立つのはその他製品、銀行、非鉄金属など。 出所：MINKABU PRESS